Au secours il pleut | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Au secours il pleut | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand jeudi 23 octobre 2025.
Au secours il pleut | Comédie des Volcans
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-23 10:30:00
fin : 2025-10-23 11:10:00
Date(s) :
2025-10-23
Venez voir le spectacle jeune public Au secours il pleut! à la Comédie des Volcans
.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see the children’s show Au secours il pleut! at the Comédie des Volcans
German :
Sehen Sie sich das Stück für junge Zuschauer Au secours il pleut! in der Comédie des Volcans an
Italiano :
Venite a vedere lo spettacolo per bambini Au secours il pleut! alla Comédie des Volcans
Espanol :
Venga a ver el espectáculo infantil Au secours il pleut! en la Comédie des Volcans
L’événement Au secours il pleut | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-10-16 par Clermont Auvergne Volcans