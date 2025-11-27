AU SECOURS IL PLEUT – DEFONCE DE RIRE Clermont Ferrand

AU SECOURS IL PLEUT Début : 2026-01-24 à 10:30. Tarif : – euros.

En descendant dans leur jardin, deux musiciens-jardiniers croisent la trace d’un escargot pas comme les autres. En effet… il n’aime pas la pluie ! Il faut dire que sa coquille est en papier… Soudain, catastrophe : l’orage arrive ! Les deux compères doivent trouver un abri pour l’escargot, avant qu’il ne se transforme en papier mâché ! Tendre, drôle et poétique, ce spectacle pour les tout-petits est interprété par deux artistes à la fois conteurs, chanteurs et musiciens.

DEFONCE DE RIRE 34 RUE SAINT DOMINIQUE 63000 Clermont Ferrand 63