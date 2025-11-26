AU SECOURS, J’AI RÉTRÉCI LE PÈRE NOËL Montpellier

AU SECOURS, J’AI RÉTRÉCI LE PÈRE NOËL

9 rue Sainte Ursule Montpellier Hérault

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-21 2025-12-22 2025-12-23 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-29 2025-12-30 2026-01-01 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04

Un lutin farceur a fait une énorme bêtise il a rétréci le père Noël et l’a coincé dans une boule à neige !

Problème, il ne sais plus comment l’en faire sortir ! Et Noël approche à grands pas ! Heureusement les enfants vont pouvoir l’aider en résolvant des énigmes mais aussi en choisissant la suite de l’histoire !

Un spectacle participatif, drôle et magique où petits et grands deviennent les véritables sauveurs de Noël !

À partir de 5 ans | Durée 50 minutes

Tarif unique 10 euros (adultes ou enfants)

tous les jours à 16h00 pendant les vacances de Noël 2025 (relâches les 25 et 31 décembre + 1er janvier 2026) .

9 rue Sainte Ursule Montpellier 34000 Hérault Occitanie +33 6 38 19 90 69 contact@lepointcomedie.fr

English :

A prankster elf has made a huge mistake: he’s shrunk Santa Claus and stuck him in a snow globe!

Now he doesn’t know how to get him out! And Christmas is just around the corner! Fortunately, the children can help him: by solving riddles, but also by choosing the next part of the story!

German :

Ein schelmischer Wichtel hat eine große Dummheit begangen: Er hat den Weihnachtsmann geschrumpft und ihn in einer Schneekugel gefangen!

Das Problem: Er weiß nicht mehr, wie er ihn wieder herausbekommen soll! Und Weihnachten steht vor der Tür! Zum Glück können die Kinder ihm helfen, indem sie Rätsel lösen und entscheiden, wie die Geschichte weitergehen soll

Italiano :

Un elfo burlone ha commesso un grave errore: ha rimpicciolito Babbo Natale e lo ha infilato in una palla di neve!

Il problema è che non sa come tirarlo fuori! E il Natale si avvicina! Fortunatamente, i bambini potranno aiutarlo: risolvendo alcuni indovinelli, ma anche scegliendo la prossima parte della storia!

Espanol :

Un duende bromista ha cometido un gran error: ¡ha encogido a Papá Noel y lo ha metido en una bola de nieve!

El problema es que no sabe cómo sacarlo Y se acerca la Navidad Afortunadamente, los niños van a poder ayudarle: resolviendo algunos acertijos, ¡pero también eligiendo la siguiente parte de la historia!

