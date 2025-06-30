OPEN DE TENNIS DE CAEN 2025 – PALAIS DES SPORTS DE CAEN-LA-MER Caen

OPEN DE TENNIS DE CAEN 2025 Début : 2025-12-14 à 14:00. Tarif : – euros.

OPEN DE TENNIS DE CAEN 2025 PALAIS DES SPORTS DE CAEN-LA-MER Après une nouvelle édition à guichets fermés, l’Open de tennis de Caen revient du 14 au 17 décembre au Palais des sports Caen la mer. Retrouvez des stars du tennis mondial dans une ambiance exceptionnelle !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

PALAIS DES SPORTS DE CAEN-LA-MER BOULEVARD YVES GUILLOU 14000 Caen 14