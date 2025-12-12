AU SECOURS ON A UN BEBE – LA LUNA NEGRA Bayonne

AU SECOURS ON A UN BEBE Début : 2026-06-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Quand on attend un bébé c’est toujours un bonheur… Mais quelle panique ! Les couches, les nuits écourtées, les biberons et le premier jour à la crèche… Que d’aventures.La venue de ce bébé vient secouer la petite vie de couple bien tranquille pour le meilleur, et pour le rire.Franck et Sophie, deux jeunes trentenaires attendent leur premier enfant et croyez-le, ils ne sont pas prêts… Mais pas du tout.Au fur et à mesure de cette comédie, le jeune couple va expérimenter la vie quotidienne de jeunes parents et s’apercevoir que ce n’est pas de tout repos.Si vous avez des enfants vous vous reconnaîtrez forcément dans cette comédie familiale et déjantée. Si vous n’en avez pas, vous saurez ce qui vous attend !Avec / Marie Steelandt et Camille Wehrlin

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64