Au service de la Marquise au Château de La Motte-Tilly La Motte-Tilly

Début : 2025-10-26 14:30:00

Le 26 octobre 2025 à 14h30

Oubliez les pièces de réceptions et les meubles de valeur. Nous vous invitons aujourd’hui à venir découvrir le monde des domestiques. Entre entresol et soupente, un monde de petite mains, bien utiles pour faire tourner la maison. 12 .

Chateau de La Motte-Tilly La Motte-Tilly 10400 Aube Grand Est +33 3 25 39 99 67

