Au sommet du clocher ! Cathédrale Notre-Dame du Puy Grasse

Au sommet du clocher ! 20 et 21 septembre Cathédrale Notre-Dame du Puy Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Grimpez au sommet du clocher de la cathédrale Notre-Dame du Puy et admirez les toits du centre historique et le paysage qui domine la ville.

Visite guidée avec un guide-conférencier Grasse, Ville d’art et d’histoire.

Cathédrale Notre-Dame du Puy Place du Petit Puy, 06130 Grasse, France Grasse 06130 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d'Azur 04 97 05 58 70 http://www.ville-grasse.fr reservations.vah@ville-grasse.fr Parking Honoré Cresp. Gare routière située en centre ville. Gare ferroviaire et accès au centre ville par la navette la « farandole ».

Ville de Grasse – Vah