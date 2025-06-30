Au son des clochers comtois de Besançon Devant la cathédrale Saint-Jean Besançon

Au son des clochers comtois de Besançon

Devant la cathédrale Saint-Jean 10 rue de la Convention Besançon Doubs

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-10 16:00:00

fin : 2026-02-10 17:30:00

Date(s) :

2025-11-10 2025-12-12 2026-01-05 2026-02-10 2026-03-12 2026-04-08

Avec leurs coupoles à quatre pans, impossible de les manquer en Franche-Comté ! Coiffant près de 700 églises, les clochers avec un dôme à l’impérial représentent un patrimoine régional précieux. En compagnie d’un guide-conférencier, découvrez les quatre clochers comtois du centre-ville de Besançon, à commencer par celui de la cathédrale Saint-Jean, revêtant une réelle importance. .

Devant la cathédrale Saint-Jean 10 rue de la Convention Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 80 92 55 info@besancon-tourisme.com

English : Au son des clochers comtois de Besançon

German : Au son des clochers comtois de Besançon

Italiano :

Espanol :

L’événement Au son des clochers comtois de Besançon Besançon a été mis à jour le 2025-10-17 par OFFICE DE TOURISME ET DES CONGRES DU GRAND BESANCON