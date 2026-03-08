Au son des Pipes and Drums à Valençay

Château Valençay Indre

Tarif : 7 – 7 – EUR

7

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-18

Le temps d’un week-end, Valençay accueil les cornemuses dans son domaine !

Plus d’une vingtaine de musiciens venant de toute la France, et pour certains de bien plus loin, vont faire résonner leurs instruments dans l’enceinte du château de Valençay, grâce à l’association B.O.W.U. International !

Au programme, parades et survols du château par des avions anciens .

Parades et aubades le samedi à 14h30, 15h30 et 16h30, et le dimanche à 12h. Survols à 15h et 17h le samedi, et à 12h30 et 14h30 le dimanche. 7 .

Château Valençay 36600 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 00 15 69 accueil@chateau-valencay.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

For one weekend, Valençay welcomes bagpipes to its domain!

More than twenty musicians from all over France, and some from much further afield, will be playing their instruments in the grounds of Valençay Castle, thanks to the association B.O.W.U. International!

L’événement Au son des Pipes and Drums à Valençay Valençay a été mis à jour le 2026-03-06 par BERRY