Au son des vagues Musée Quesnel-Morinière Coutances
Au son des vagues Musée Quesnel-Morinière Coutances jeudi 16 octobre 2025.
Au son des vagues
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-16 19:00:00
fin : 2025-10-16 20:00:00
Date(s) :
2025-10-16
Concert autour d’Érik Satie en partenariat avec l’École de musique de Coutances mer et bocage. .
Musée Quesnel-Morinière 2 rue Quesnel-Morinière Coutances 50200 Manche Normandie +33 2 33 07 07 88
English : Au son des vagues
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Au son des vagues Coutances a été mis à jour le 2025-10-01 par Coutances Tourisme