Venez vivre une expérience unique où nature et gastronomie se rencontrent.

Le temps d’un soir, le Talus ce jardin urbain niché au cœur de la ville se transforme en véritable restaurant à ciel ouvert. Installez-vous autour de grandes tables en bois, entouré·e de verdure, et laissez-vous porter par une cuisine de saison, locale et engagée.

Les produits, soigneusement sourcés auprès de producteurs de la région, sont travaillés avec créativité pour offrir un menu éphémère, simple et savoureux. Que vous veniez entre amis, en famille ou en solo, ce dîner champêtre en plein cœur de la ville promet un moment convivial et gourmand, dans un lieu atypique et vivant.



Au Talus, on mange bien, on mange beau, on mange responsable comme au restau



•1 Menu unique surprise végétarien (Entrée / plat / dessert)*

19H15 ou 20H



•Proposition de vin bio sourcé**



*Merci de nous communiquer en amont vos allergies

**Accord mets/vin possible sur place pour 15€



•Adhésion à l’association obligatoire prix libre

•Prix 30€ 30 EUR.

Le Talus 603 Rue Saint Pierre

Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

