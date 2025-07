Au Talus comme au restau Le Talus Marseille 12e Arrondissement

Au Talus comme au restau Le Talus Marseille 12e Arrondissement jeudi 3 juillet 2025.

Au Talus comme au restau

Jeudi 3 juillet 2025 de 19h30 à 22h. Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-07-03 19:30:00

fin : 2025-07-03 22:00:00

Date(s) :

2025-07-03

Pour une nuit, le Talus devient un restaurant à ciel ouvert. Un menu éphémère, local et créatif vous attend pour un dîner convivial, savoureux et surprenant, au cœur d’un lieu vivant et hors du commun.

Pour une nuit, le Talus se transforme à nouveau en restaurant à ciel ouvert.



Les produits, sélectionnés avec soin auprès de producteur·rices locaux·ales, sont sublimés avec créativité pour composer un menu éphémère, à la fois simple et plein de saveurs. Que vous veniez entre amis, en famille ou en solo, ce dîner en plein cœur de la ville vous promet un moment chaleureux et gourmand dans un lieu vivant et hors du commun.

_____________

Menu unique surprise végétarien (Entrée / plat / dessert / petite surprise)*

19H30 ou 20H

Proposition de vin bio sourcé**



*Merci de nous communiquer en amont vos allergies

**Accord mets/vin possible sur place



Réservation obligatoire .

Le Talus 603 Rue Saint Pierre Marseille 12e Arrondissement 13012 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur contact@heko.farm

English :

For one night, the Talus becomes an open-air restaurant. An ephemeral, local and creative menu awaits you for a convivial, tasty and surprising dinner, in the heart of a lively and unusual place.

German :

Für eine Nacht wird das Talus zu einem Restaurant unter freiem Himmel. Ein kurzlebiges, lokales und kreatives Menü erwartet Sie für ein geselliges, schmackhaftes und überraschendes Abendessen im Herzen eines lebendigen und außergewöhnlichen Ortes.

Italiano :

Per una sera, il Talus diventa un ristorante all’aperto. Un menu effimero, locale e creativo vi aspetta per una cena conviviale, gustosa e sorprendente nel cuore di un luogo vivace e insolito.

Espanol :

Por una noche, el Talus se convierte en un restaurante al aire libre. Un menú efímero, local y creativo le espera para una cena convivial, sabrosa y sorprendente en el corazón de un lugar animado e insólito.

L’événement Au Talus comme au restau Marseille 12e Arrondissement a été mis à jour le 2025-06-26 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille