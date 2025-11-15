Au temps de la « Grande Guerre » Rdv à l’Office de Tourisme Nîmes
Au temps de la « Grande Guerre » Rdv à l’Office de Tourisme Nîmes samedi 15 novembre 2025.
Au temps de la « Grande Guerre »
Rdv à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes Gard
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Début : 2025-11-15 14:30:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Bien qu’éloignée du front et des champs de batailles, la vie à Nîmes fut bouleversée par la Première Guerre mondiale.
English :
Although far from the front line and the battlefields, life in Nîmes was turned upside down by the First World War.
German :
Obwohl sie weit von der Front und den Schlachtfeldern entfernt war, wurde das Leben in Nîmes durch den Ersten Weltkrieg erschüttert.
Italiano :
Anche se lontana dalla linea del fronte e dai campi di battaglia, la vita a Nîmes fu sconvolta dalla Prima Guerra Mondiale.
Espanol :
Aunque lejos del frente y de los campos de batalla, la vida en Nîmes dio un vuelco con la Primera Guerra Mundial.
