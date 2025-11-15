Au temps de la « Grande Guerre » Rdv à l’Office de Tourisme Nîmes

Au temps de la « Grande Guerre » Rdv à l’Office de Tourisme Nîmes samedi 15 novembre 2025.

Au temps de la « Grande Guerre »

Rdv à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes Gard

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Bien qu’éloignée du front et des champs de batailles, la vie à Nîmes fut bouleversée par la Première Guerre mondiale.

.

Rdv à l’Office de Tourisme 6 boulevard des Arènes Nîmes 30000 Gard Occitanie +33 4 66 58 38 00 accueil@nimes-tourisme.com

English :

Although far from the front line and the battlefields, life in Nîmes was turned upside down by the First World War.

German :

Obwohl sie weit von der Front und den Schlachtfeldern entfernt war, wurde das Leben in Nîmes durch den Ersten Weltkrieg erschüttert.

Italiano :

Anche se lontana dalla linea del fronte e dai campi di battaglia, la vita a Nîmes fu sconvolta dalla Prima Guerra Mondiale.

Espanol :

Aunque lejos del frente y de los campos de batalla, la vida en Nîmes dio un vuelco con la Primera Guerra Mundial.

L’événement Au temps de la « Grande Guerre » Nîmes a été mis à jour le 2025-09-22 par SPL Agate Office de Tourisme Bureau des Congrès de Nîmes