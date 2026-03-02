Au temps de la Reconstruction Office de Tourisme Brest en vu Brest

Au temps de la Reconstruction

Avis aux amateurs d’histoire contemporaine ! Venez déambuler dans le centre-ville reconstruit de Brest, transformé après les destructions de la Seconde Guerre mondiale. La rive gauche de la ville, réaménagée et reconstruite, dévoile un tout autre visage de Brest, un témoignage fascinant de son renouveau et de la résilience de ses habitants.

Au cours de cette visite guidée, vous découvrirez les défis de la reconstruction, les choix architecturaux qui ont façonné la ville moderne et les traces de cette période clé de l’histoire brestoise. Une visite à ne pas manquer pour comprendre les grandes étapes de la reconstruction de Brest, une période déterminante.

Informations pratiques

Durée 2h.

Prévoir de bonnes chaussures.

Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme Brest en vue, au guichet, par téléphone ou en ligne.

L’Office de Tourisme Brest en vue se réserve le droit d’annuler la visite si le nombre minimum de participants (5) n’est pas atteint, en cas de mauvaises conditions météorologiques. .

