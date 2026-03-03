AU TEMPS DE LULLY Rue du Barry Montpeyroux

AU TEMPS DE LULLY

Rue du Barry Eglise du Barry Montpeyroux Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-17

fin : 2026-04-17

Date(s) :

2026-04-17

Orchestre de Musique ancienne de la Cité des Arts de Montpellier

Orchestre de Musique ancienne de la Cité des Arts de Montpellier

L’orchestre à cordes de la Cité des Arts de Montpellier investit la Chapelle du Barry pour un programme de musique baroque, sous la direction de Florian Mayet.

Au programme, les grands noms de la musique baroque avec Lully Marche pour la cérémonie des Turcs (Le Bourgeois gentilhomme), Muffat Sonate pour cordes n°4, Delalande Chaconne (Les Fontaines de Versailles) et enfin Rameau, avec plusieurs mouvements de la Suite des Indes galantes. .

Rue du Barry Eglise du Barry Montpeyroux 34150 Hérault Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Cité des Arts de Montpellier Early Music Orchestra

L’événement AU TEMPS DE LULLY Montpeyroux a été mis à jour le 2026-02-27 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT