Au temps des bâtisseurs (1175 – 2025) Cité épiscopale Meaux

Au temps des bâtisseurs (1175 – 2025) Cité épiscopale Meaux samedi 20 septembre 2025.

Au temps des bâtisseurs (1175 – 2025) 20 et 21 septembre Cité épiscopale Seine-et-Marne

Toutes les réservations s’effectuent le jour-même au point info à l’entrée de la Cité épiscopale.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, l’équipe de la Cité épiscopale vous propose de vous plonger au temps des bâtisseurs. Ce week-end exceptionnel marque le départ d’un an de festivités autour des 850 ans du début de la construction de la cathédrale de Meaux.

Tout au long du week-end, démonstrations, ateliers et initiations, visites guidées, conférences, expositions, animations et rencontres animent la Cité épiscopale. Côté cour d’honeur, vous avez rendez-vous avec les métiers du patrimoine impliqués, hier comme aujourd’hui, dans le chantier de la cathédrale ; tandis que la vie quotidienne au Moyen Âge se déploie côté jardin Bossuet, rythmée par les activités artisanales, militaires ou même judiciaires !

Profitez également de l’ouverture gratuite et en continu du musée Bossuet, pour découvrir les rcihesses des collections permanentes et des expositions temporaires.

Cité épiscopale 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Meaux 77100 Seine-et-Marne Île-de-France 01 83 69 04 90 https://www.ville-meaux.fr/ma-ville-et-actualites/culture La cité épiscopale de Meaux, correspond à l’ancien quartier ecclésiastique de la ville au Moyen âge et sous l’ancien régime. Ses principaux monuments sont la cathédrale Saint-Etienne, l’ancien palais épiscopal (actuel musée Bossuet), l’ancien jardin de l’évêché, le bâtiment du Vieux Chapitre. Par le nord, la Cité épiscopale jouxte l’ancien rempart de la ville qui remonte à l’époque gallo-romaine. accès par le train, depuis la gare de Paris Est, station : Meaux – Accès par la route : autoroute A4, sortie Meaux, ou bien Route nationale 3.

Visite libre et animations « Au temps des bâtisseurs (1175 – 2025) »

crédit : musée Bossuet, Meaux