AU TEMPS DES VINYLES Lunel

Ce 26 novembre à partir de 14h30, il y aura une belle ambiance à l’espace Georges Brassens ! En effet, le Foyer municipal des Retraités propose aux adhérents comme aux non-adhérents de partir Au pays des vinyles avec la compagnie Fééries & compagnie .
Au temps des vinyles est un spectacle 100% français créé par Manon Rivel, qui va donner la pêche à nos séniors. En effet, créée en 2020, la compagnie Fééries & compagnie leur propose de revivre les moments forts d’une vie à travers les plus grands succès de la chanson française, des années 60 aux années 80. .
Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 99
English :
november 26, 2025- 2:30 p.m
Espace Georges Brassens
Tel: 04 67 87 83 99
Open to all.
Participation: Free for members & 10 ? & for non-members ? Registration up to and including November 21, 2025
German :
26. November 2025- 14.30 Uhr
Raum Georges Brassens
Tel.: 04 67 87 83 99
Offen für alle & jeden.
Teilnahmegebühren: Kostenlos für Mitglieder & 10 ? & für Nicht-Mitglieder ? Anmeldungen bis einschließlich 21. November 2025
Italiano :
26 novembre 2025 14.30
Spazio Georges Brassens
Tel: 04 67 87 83 99
Aperto a tutti.
Costo: gratuito per i soci e 10 € per i non soci per i non soci? Termine di iscrizione: 21 novembre 2025 incluso
Espanol :
26 de noviembre de 2025- 14.30 h
Espacio Georges Brassens
Tel: 04 67 87 83 99
Abierto a todos.
Precio: gratuito para los socios y 10 para los no socios Fecha límite de inscripción: 21 de noviembre de 2025 inclusive
