AU TEMPS DES VINYLES

Avenue des Abrivados Lunel Hérault

Tarif : 10 – 10 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-26

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

26 novembre 2025- 14h30

Espace Georges Brassens

Tél 04 67 87 83 99

Ouvert à tous & toutes.

Participations Gratuit pour les adhérents & 10 € & pour les non-adhérents Inscriptions jusqu’au 21 novembre 2025 inclus

Ce 26 novembre à partir de 14h30, il y aura une belle ambiance à l’espace Georges Brassens ! En effet, le Foyer municipal des Retraités propose aux adhérents comme aux non-adhérents de partir Au pays des vinyles avec la compagnie Fééries & compagnie .

Au temps des vinyles est un spectacle 100% français créé par Manon Rivel, qui va donner la pêche à nos séniors. En effet, créée en 2020, la compagnie Fééries & compagnie leur propose de revivre les moments forts d’une vie à travers les plus grands succès de la chanson française, des années 60 aux années 80. .

Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 99

English :

november 26, 2025- 2:30 p.m

Espace Georges Brassens

Tel: 04 67 87 83 99

Open to all.

Participation: Free for members & 10 ? & for non-members ? Registration up to and including November 21, 2025

German :

26. November 2025- 14.30 Uhr

Raum Georges Brassens

Tel.: 04 67 87 83 99

Offen für alle & jeden.

Teilnahmegebühren: Kostenlos für Mitglieder & 10 ? & für Nicht-Mitglieder ? Anmeldungen bis einschließlich 21. November 2025

Italiano :

26 novembre 2025 14.30

Spazio Georges Brassens

Tel: 04 67 87 83 99

Aperto a tutti.

Costo: gratuito per i soci e 10 € per i non soci per i non soci? Termine di iscrizione: 21 novembre 2025 incluso

Espanol :

26 de noviembre de 2025- 14.30 h

Espacio Georges Brassens

Tel: 04 67 87 83 99

Abierto a todos.

Precio: gratuito para los socios y 10 para los no socios Fecha límite de inscripción: 21 de noviembre de 2025 inclusive

L’événement AU TEMPS DES VINYLES Lunel a été mis à jour le 2025-11-20 par 34 OT PAYS DE LUNEL