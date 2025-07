Au Théâtre « C’est pas facile d’être heureux quand on va mal Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon

Au Théâtre « C’est pas facile d’être heureux quand on va mal Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon dimanche 12 avril 2026.

Au Théâtre « C’est pas facile d’être heureux quand on va mal

Dimanche 12 avril 2026 de 17h à 18h45.

Durée 1h45. Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 22 EUR

Une comédie avec des dialogues à l’humour grinçant qui font mouche à tous les coups. Une écriture efficace et une mise en scène astucieuse un remède contre la morosité !

Deux Molières en 2024 Meilleure Comédie et Meilleur auteur francophone vivant !

Nora et Jonathan sont en couple depuis bien trop longtemps. Et c’est nul. Maxime quant à lui fait des partouzes pour rencontrer l’homme de sa vie. Et c’est nul aussi. Timothée lui, pense qu’il est heureux, alors que sa vie est nulle. Jeanne a une vie bien nulle, mais par contre elle le sait. Plongez dans l’univers hilarant et touchant de cinq Parisiens

en quête du bonheur, une mission qui semble tout sauf simple, parce que c’est pas facile d’être heureux quand on va mal.

La presse en parle

Au service de ce texte faussement léger, dont les dialogues pétillants vont parfois très loin dans l’irrévérence drolatique sur des sujets ultra-sensibles, cinq comédiens merveilleux, inspirés, impliqués, qui donnent beaucoup d’eux-mêmes. Le Figaro

Il est talentueux, Rudy Milstein. Les comédiens sont insolents, la mise en scène, rigolote et inventive. Télérama

Rudy Milstein allie causticité et tendresse. Sur scène, ils sont cinq à jouer cette partition irrésistible de drôlerie et de justesse. Bravo ! Le Parisien

La mise en scène est dingue et formidable. France Inter

Les cinq acteurs sont impeccables de drôlerie. L’Obs

De Rudy Milstein

Mise en scène Rudy Milstein et Nicolas Lumbreras

Avec Rudy Milstein ou Arthur Fenwick, Nicolas Lumbreras, Erwan Téréné, Zoé Bruneau ou Ariane Boumendil, Baya Rehaz ou Constance Carrelet

Scénographie Natacha Merkoff

Création lumières Denis Koransky

Assistant mise en scène Samuel Duthu

Costumes Clara Bailly

Vidéo Cyrille Valroff

Production Matrioshka Productions et Théâtre Lepic .

Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A comedy with wryly humorous dialogue that hits the nail on the head every time. Effective writing and clever staging: a cure for the gloom!

Two Molières in 2024: Best Comedy and Best Living Francophone Author!

German :

Eine Komödie mit Dialogen von grimmigem Humor, die jedes Mal ins Schwarze treffen. Eine effektive Schreibweise und eine kluge Inszenierung: ein Heilmittel gegen Trübsal!

Zwei Molières im Jahr 2024: Beste Komödie und Bester lebender französischsprachiger Autor!

Italiano :

Una commedia con dialoghi ironici che colpiscono sempre nel segno. Scrittura efficace e regia intelligente: un rimedio alla tristezza!

Due Molières nel 2024: miglior commedia e miglior autore francofono vivente!

Espanol :

Una comedia con diálogos irónicamente humorísticos que dan siempre en el clavo. Una escritura eficaz y una dirección inteligente: ¡un remedio para la melancolía!

Dos Molières en 2024: ¡mejor comedia y mejor autor francófono vivo!

