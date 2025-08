Au Théâtre « Je ne serais pas arrivée là si… » Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon

Au Théâtre « Je ne serais pas arrivée là si… » Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon dimanche 1 mars 2026.

Dimanche 1er mars 2026 de 15h à 16h30.

Durée 1h15 environ. Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 28 EUR

Quel hasard, quelle rencontre, quelle révolte ont aiguillé leurs vies ? À l’approche de la Journée Internationale des Droits des Femmes, venez découvrir ces destins de femmes

remarquables ! Je ne serais pas arrivée là si…

Quelques mots anodins qui posent une question vertigineuse ! Qu’est-ce qui m’a faite, défaite, marquée, bouleversée et sculptée ? Quel hasard, rencontre, accident, peut-être aussi quelle révolte, ont aiguillé ma vie ? Grand reporter au journal Le Monde, Annick Cojean a posé cette question à une trentaine de femmes inspirantes comme Gisèle Halimi, Christiane Taubira, Virginie Despentes ou Amélie Nothomb.

Sous la direction de Judith Henry, les deux comédiennes se saisissent de la parole de ces femmes, celle qui interroge et celle qui répond. Elles donnent vie, sous la forme d’une

conversation, à des mots universels. D’après les entretiens d’Annick Cojean, publiés aux éditions Grasset et Fasquelle, en partenariat avec Le Monde.

La presse en parle

Un moment rare, immanquable ! Paris Match

Formidable ! France 2

Les témoignages sont forts, passionnants, surprenants. Les actrices convaincantes et convaincues. L’émotion grandit tout au long du spectacle, et quand la lumière se rallume il flotte dans la salle un bien joli parfum de femme ! Au Balcon

Texte de Annick Cojean

Mise en scène Anne Bouvier

Assistante de mise en scène Laura Favier et Santana Susnja

Avec Anne Parillaud et Élodie Frégé

Lumières Denis Koranski

Musiques Julien Vasnier

Production Jean-Marc Dumontet .

English :

What chance, what encounter, what rebellion has shaped their lives? In the run-up to International Women?s Rights Day, come and discover the stories of these remarkable women!

remarkable women! I wouldn’t have got here if…

German :

Welche Zufälle, Begegnungen und Revolten haben ihr Leben bestimmt? Entdecken Sie am Internationalen Tag der Frauenrechte diese Frauenschicksale!

bemerkenswert! Ich wäre nicht so weit gekommen, wenn…

Italiano :

Quale caso, quale incontro, quale ribellione ha plasmato le loro vite? In vista della Giornata internazionale dei diritti della donna, venite a scoprire le storie di queste donne straordinarie

donne straordinarie! Non sarei arrivata qui se…

Espanol :

¿Qué casualidad, qué encuentro, qué rebeldía ha marcado sus vidas? En vísperas del Día Internacional de los Derechos de la Mujer, descubra las historias de estas mujeres extraordinarias

mujeres extraordinarias No habría llegado hasta aquí si…

