Au Théâtre « Le Petit Prince »

Samedi 28 mars 2026 de 15h à 16h.

Durée 1h. Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 16 EUR

Un spectacle onirique et d’une grande poésie, qui rappelle la beauté et la profondeur de ce chef-d’oeuvre de Saint-Exupéry ! Un moment d’émotion à partager en famille !

Le Petit Prince est un livre pour enfants écrit à l’intention des grandes personnes. Antoine de Saint-Exupéry

L’avion tombe dans le Sahara. L’aviateur rencontre alors un enfant venu des étoiles… À travers le récit de son voyage, le Petit Prince livre son interprétation des choses essentielles de la vie l’amitié, l’amour, la rencontre, la perte, la préciosité des relations humaines… Dans une scénographie magique augmentée, l’histoire du Petit Prince prend vie au sein d’un univers graphique animé puisant dans l’onirisme de l’oeuvre, à mi-chemin entre le réel et le virtuel. Tous les âges y trouvent leur compte il ne vous reste plus qu’à embarquer dans ce seul en scène fidèle au chef d’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry !

La presse en parle

Le spectacle idéal à découvrir en famille. Le Monde

Hoël Le Corre joue merveilleusement au milieu d’images qui se dessinent dans les airs. Philippe Torreton, en voix off, est un Saint-Exupéry empli de douceur et de bienveillance. Un délice. Le Parisien

Une présentation aussi délicate et miraculeuse que le récit écrit et dessiné par l’auteur. Le Figaro

On est subjugué. On recommande mille fois. La Provence

D’après l’oeuvre d’Antoine de Saint-Exupéry © Éditions Gallimard, 1946

Mise en scène François Ha Van

Avec Hoël Le Corre

Voix de Saint-Exupéry Philippe Torreton

Création de magie augmentée Moulla

Création graphique Augmented Magic

Chorégraphie Caroline Marcadé

Création lumière Alexis Beyer

Création musicale Guillaume Aufaure

Production Scala productions et tournées .

Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A dreamlike, poetic show that recalls the beauty and depth of Saint-Exupéry?s masterpiece! An emotional moment to share with the whole family!

German :

Ein traumhaftes Schauspiel von großer Poesie, das die Schönheit und Tiefe dieses Meisterwerks von Saint-Exupéry in Erinnerung ruft! Ein emotionaler Moment, den Sie mit Ihrer Familie teilen können!

Italiano :

Uno spettacolo onirico e poetico che ricorda la bellezza e la profondità del capolavoro di Saint-Exupéry! Un’esperienza emozionante per tutta la famiglia!

Espanol :

Un espectáculo onírico y poético que evoca la belleza y la profundidad de la obra maestra de Saint-Exupéry Una experiencia emocionante para toda la familia

