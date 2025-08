Au Théâtre/Musique « Chaplin pour violon et Piano » Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon

Au Théâtre/Musique « Chaplin pour violon et Piano » Théâtre Municipal de Tarascon Tarascon dimanche 26 avril 2026.

Au Théâtre/Musique « Chaplin pour violon et Piano »

Dimanche 26 avril 2026 de 17h à 18h.

Durée 1h. Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Voyagez dans le temps en venant revivre l’expérience d’une séance de cinéma telle qu’elle était vécue au début du XXe siècle, où des musiciens accompagnaient les films en direct !

Le ciné-concert est un voyage dans le temps permettant au spectateur de revivre une séance de cinéma comme il aurait pu la vivre au début du 20e siècle ! En effet, à cette époque, la musique était jouée en direct par un ou plusieurs musiciens pendant la projection, souvent improvisée car très peu de musiques étaient spécialement écrites pour les films. Gilles Alonzo a donc composé deux partitions pour violon et piano pour ces deux films de Charlie Chaplin, Charlot musicien et Charlot au Music-hall, qu’il interprétera avec la violoniste Alexandra Jouannié. Ce duo est né d’une formidable entente musicale mais aussi, d’une solide et belle amitié. Et c’est bien cette amitié qui

inspira un certain nombre d’oeuvres illustrant le violon dans la production de ce compositeur. Ces partitions sont l’expression parfaite du caractère passionné de chacun de ces musiciens, mais aussi le reflet du lien qui les uni !

Violon Alexandra Jouannié

Piano Gilles Alonzo

Films Charlot musicien et Charlot au Music-hall, par Charlie Chaplin ! .

Théâtre Municipal de Tarascon Rue Eugène Pelletan Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Travel back in time and relive the experience of a cinema screening as it was in the early 20th century, with live musicians accompanying the films!

German :

Machen Sie eine Zeitreise in die Vergangenheit und erleben Sie eine Filmvorführung, wie sie Anfang des 20. Jahrhunderts üblich war, als Musiker die Filme live begleiteten!

Italiano :

Viaggiate indietro nel tempo e rivivete l’esperienza di una proiezione cinematografica come avveniva all’inizio del XX secolo, con musicisti dal vivo che accompagnano i film!

Espanol :

Viaje en el tiempo y reviva la experiencia de una proyección de cine tal y como era a principios del siglo XX, ¡con músicos en directo acompañando las películas!

