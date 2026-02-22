Date et horaire de début et de fin : 2026-03-26 13:30 – 16:30

Gratuit : oui Tout public

Vous cherchez un contrat d’apprentissage, de professionnalisation ? Besoin de conseils pour booster vos candidatures, de bons plans pour mieux comprendre les processus de recrutements et d’outils pour organiser votre recherche… L’évènement « Au Tour des Apprentis », c’est l’occasion pour vous de bénéficier d’un coaching gratuit pour vous aider à décrocher un contrat en alternance.Inscription fortement conseillé pour être sûre d’avoir un entretien individuel avec un coach le jour J.Le Jour J également, vous pourrez aussi :- Participer à des ateliers sur la recherche de contrat, la posture professionnelle, les soft skills de manière participative et ludique ;- Vous informer via l’espace ressources sur le logement avec « Action Logement », sur la santé avec la « CPAM » et encore plus largement « Accès aux droits » avec « Info Jeunes » et Atdec Nantes Métropole.

Carré des Services (Le) Est Saint-Herblain 44800

https://www.atdec.org/evenements/alternance-evenement-au-tour-des-apprentis/



