Au tour des apprentis – Forum Alternance – Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes, 22 mai 2025 14:00, Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2025-05-22 14:00 – 17:00

Gratuit : oui Tout public

RDV le 22 mai de 14h à 17h à La LocomotiveTu cherches une alternance ? Bénéficie d’un coaching gratuit avec des experts lors du Tour des Apprentis pour t’aider à décrocher un contrat !Au Tour des Apprentis, c’est l’occasion pour toi de rencontrer des coachs dans l’optique de décrocher un contrat en alternance ! Booste ton CV et tes lettres de motivation, identifie et valorise tes atouts, prépare tes entretiens d’embauche, affine tes techniques de recherche, valide ton projet professionnel, démarque-toi auprès des employeurs… en somme, bénéficie d’un coaching gratuit et personnalisé selon tes besoins !L’événement a lieu dans de nombreuses villes en France, dont Nantes : inscris-toi en ligne pour l’étape nantaise dès à présentAu programme :????Des coachings personnalisés ;????Des rencontres avec des pros ;????Des ateliers pratiques.

Locomotive (La) – Maison de Quartier Erdre-Batignolles Nantes Erdre Nantes 44300

02 40 41 54 60 https://metropole.nantes.fr/infonantes/equipement/E5853-la-locomotive—maison-de-quartier-erdre-batignolles mq-locomotive@mairie-nantes.fr http://www.atdec.org