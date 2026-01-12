Au tour des mots au Foyer Rural Saint-Léonard-de-Noblat

Au tour des mots au Foyer Rural

3 Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-31

2026-01-27

Dans le cadre d’au tour des mots, de nombreuses animations vous attendent avec des rencontres avec des auteurs, café des langues, jeux de mots,, ateliers littéraires, balade contée, jeux de société, dictée, théâtre d’impro, bourse aux livres et à la déco. .

3 Place Denis Dussoubs Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 56 11 18 accueil@foyer-rural-saint-leonard.fr

