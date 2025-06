Au Tourc’h du Far west Tourch 6 juillet 2025 12:30

Finistère

Au Tourc’h du Far west Locunduff Tourch Finistère

Au Tourc’h du Far West s’installe à La chapelle de Locunduff

A tous les cowboys rendez-vous le dimanche 6 juillet 2025. Cow-boys, Indiens, shérifs ou bandits… Enfile ton chapeau, dégaine ton plus beau déguisement et prépare toi pour une ambiance 100% western !

Repas à 12h30 Bœuf 12€, bison 15€

Concert avec le groupe The Customers

A partir de 14h00 Animations danse country.

Réservation de votre plat de Bison ou Bœuf dans les points de ventes :

– La Chope à Coadry.

Sur la commune de Tourc’h :

– au Garage Lédan

– chez Laurence coiffure. .

Locunduff

Tourch 29140 Finistère Bretagne +33 6 13 41 29 90

