Au travail, choc des générations ou chance collective ? Complexe sportif du Vigneau Saint-Herblain

Au travail, choc des générations ou chance collective ? Complexe sportif du Vigneau Saint-Herblain samedi 11 octobre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-11 14:00 – 16:30

Gratuit : non Entrée libre, participation à la chaussette Tout public

Une rencontre portant sur le thème de l’intergénérationnel au travail a lieu le samedi 11 octobre 2025 à 14h dans la salle associative du complexe sportif du Vigneau.Cette rencontre est organisée dans le cadre de la journée mondiale du travail décent créée à l’initiative de l’O.I.T (Organisation Internationale du Travail).Pour cette édition 2025, nous souhaitons permettre un échange sur les différences supposées ou réelles dans le rapport au travail en fonction des générations et sur les conditions qui vont permettre aux salariés de dépasser les préjugés réciproques et de mieux communiquer ensemble. Derrière cela, il s’agit de favoriser la transmission, l’accueil des jeunes, l’accompagnement des plus anciens, l’action collective… et ceci dans un contexte de mutations, de transformations du travail.Cette rencontre s’appuiera sur les résultats d’une enquête que nous avons menée auprès des membres de nos associations et bénéficiera de l’analyse de deux « grands témoins » : Isabelle Mercier, secrétaire nationale de la CFDT en charge de la thématique Travail, ainsi que Bernard Gazier, spécialiste des questions d’économie du travail et de l’emploi. Comité d’organisation composé de membres de l’Action Catholique Ouvrière de Loire Atlantique, de la JOC Jeunesse et de la Mission Ouvrière.

Complexe sportif du Vigneau Est Saint-Herblain 44800

0782505476