Au travers du temps Piano Saint-Pierre-sur-Dropt

257 Route de Monségur Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Au travers du temps Alexey CHERNOV au piano
Mozart, Scriabine, Bach,…
A la Grange du Gargou
Participation libre .
257 Route de Monségur Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 55 84 84
