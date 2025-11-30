Au travers du temps Piano Saint-Pierre-sur-Dropt

Au travers du temps Piano

257 Route de Monségur Saint-Pierre-sur-Dropt Lot-et-Garonne

Au travers du temps Alexey CHERNOV au piano

Mozart, Scriabine, Bach,…

A la Grange du Gargou

Participation libre .

257 Route de Monségur Saint-Pierre-sur-Dropt 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 55 84 84

