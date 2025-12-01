Au village féérique Auray

Au village féérique

Place de la Pompe Auray Morbihan

Début : 2025-12-13 10:00:00

fin : 2025-12-27

2025-12-13

Pour le plaisir des petits et des grands.

– A 10h15, 11h15, 14h30 et 16h30 Concours de Bolides (sur inscription à la Ludothèque La Marelle ou au magasin le Chat perché)

– Exposition dioramas (pro et amateurs)

– Animations jeux de société

– Ateliers constructions libres DUPLO® et LEGO® les 13, 14, 20 et 21 décembre, de 10h à 18h

– Boutique

Et aussi

– Galadrhim, Cie Azelle avec 2 ailes

Azelle invite petits et grands à se faire grimer par un elfe sur échasses.

Les 13, 14 décembre à partir de 15h

– Les Sisters Bubl’ing,

Cie Azelle avec 2 ailes

Spectacle de rue féerique et poétique avec deux artistes qui créent et jouent avec des bulles géantes.

Les 20, 21 décembre à partir de 15h

– Balade à dos d’ânes

Les 23, 24, 26 et 27 décembre

10h 12h et 14h30 17h30 .

Place de la Pompe Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23

