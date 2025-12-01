Au village féérique Auray
Au village féérique Auray samedi 13 décembre 2025.
Au village féérique
Place de la Pompe Auray Morbihan
Pour le plaisir des petits et des grands.
– A 10h15, 11h15, 14h30 et 16h30 Concours de Bolides (sur inscription à la Ludothèque La Marelle ou au magasin le Chat perché)
– Exposition dioramas (pro et amateurs)
– Animations jeux de société
– Ateliers constructions libres DUPLO® et LEGO® les 13, 14, 20 et 21 décembre, de 10h à 18h
– Boutique
Et aussi
– Galadrhim, Cie Azelle avec 2 ailes
Azelle invite petits et grands à se faire grimer par un elfe sur échasses.
Les 13, 14 décembre à partir de 15h
– Les Sisters Bubl’ing,
Cie Azelle avec 2 ailes
Spectacle de rue féerique et poétique avec deux artistes qui créent et jouent avec des bulles géantes.
Les 20, 21 décembre à partir de 15h
– Balade à dos d’ânes
Les 23, 24, 26 et 27 décembre
10h 12h et 14h30 17h30 .
Place de la Pompe Auray 56400 Morbihan Bretagne +33 2 97 24 01 23
