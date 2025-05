Au Zink de la Zik Comédie musicale – Arras, 10 mai 2025 07:00, Arras.

Pas-de-Calais

Au Zink de la Zik Comédie musicale Casino d’Arras Rue Emile Legrelle Arras Pas-de-Calais

Comédie musicale « Au Zink de la Zik »

« Au ZiNK de la ZiK… c’est un sacré bazar, c’est pas un lieu basique où on va par hasard ».

Vous y découvrirez plus de 80 chanteurs, musiciens, comédiens, danseurs, techniciens, professionnels et amateurs réunis sur scène ou dans les coulisses, pour votre plus grand plaisir!

Une comédie musicale originale qui raisonne comme un hymne à l’ouverture et à la rencontre…

Avec un patron de bar attachant et sa fille Carmen en quête de liberté, ce « ZiNK de la ZiK » est l’endroit rêvé pour venir se confier, s’exprimer, créer, crier et dire…

On vous donne RDV le 10 mai prochain au Casino d’Arras à 16h et 20h pour 2 représentations de folies ! En attendant on reprend nos marques, on réajuste certaines choses, on s’améliore, on peaufine, mais surtout on s’amuse pour fêter les 30 ans de DiDOUDA !



Informations pratiques:

Rendez-vous au Casino d’Arras, 3 rue Emile Legrelle, le samedi 10 mai à 16h ou 20h

Tarif plein 15€

Tarif réduit 10€ adhérents DDD, jeunes de 18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

Tarif réduit 5€ enfants de 12 ans.



