Aubade du Grenoble Gospel Singers Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère

Aubade du Grenoble Gospel Singers

Cité de la Chaussure 36 place Jean Jaures Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 16:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Vous souhaitez avoir un avant goût du concert des Grenoble Gospel Singers qui aura lieu lie à Romans le 07 Février prochain (19h30), alors venez passez un petit moment avec eux et écouter leurs voix envoutantes !

Cité de la Chaussure 36 place Jean Jaures Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 41 58

English :

If you’d like a sneak preview of the Grenoble Gospel Singers concert to be held in Romans on February 07 (7:30 p.m.), come and spend some time with them and listen to their spellbinding voices!

