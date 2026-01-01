Aubade du Grenoble Gospel Singers Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère
Aubade du Grenoble Gospel Singers Cité de la Chaussure Romans-sur-Isère samedi 31 janvier 2026.
Aubade du Grenoble Gospel Singers
Cité de la Chaussure 36 place Jean Jaures Romans-sur-Isère Drôme
Début : 2026-01-31 16:00:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Vous souhaitez avoir un avant goût du concert des Grenoble Gospel Singers qui aura lieu lie à Romans le 07 Février prochain (19h30), alors venez passez un petit moment avec eux et écouter leurs voix envoutantes !
+33 4 75 48 41 58
English :
If you’d like a sneak preview of the Grenoble Gospel Singers concert to be held in Romans on February 07 (7:30 p.m.), come and spend some time with them and listen to their spellbinding voices!
L’événement Aubade du Grenoble Gospel Singers Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-14 par Valence Romans Tourisme