Aubade du Marché Parvis Jean XXIII Romans-sur-Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 11:00:00

fin : 2025-10-05 12:00:00

Date(s) :

2025-10-05

Profitez du marché hebdomadaire, pour vivre un moment suspendu en écoutant une aubade à l’orgue de Saint Barnard avec les élèves de la classe d’orgue du Conservatoire de Valence Romans Agglo, avec leur professeur Daniel Goldobine.

Parvis Jean XXIII Collégiale St Barnard Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 27 63 19 50 orguessaintbarnard@yahoo.fr

English :

Take advantage of the weekly market to enjoy a moment of suspension as you listen to an aubade on the Saint Barnard organ by students from the Valence Romans Agglo Conservatory organ class, with their teacher Daniel Goldobine.

German :

Nutzen Sie den Wochenmarkt, um einen schwebenden Moment zu erleben, indem Sie einer Aubade auf der Orgel von Saint Barnard mit den Schülern der Orgelklasse des Konservatoriums von Valence Romans Agglo mit ihrem Lehrer Daniel Goldobine lauschen.

Italiano :

Approfittate del mercato settimanale per godervi un momento di sospensione ascoltando un’aubade all’organo di Saint Barnard con gli studenti della classe di organo del Conservatorio di Valence Romans Agglo, con il loro insegnante Daniel Goldobine.

Espanol :

Aproveche el mercado semanal para disfrutar de un momento de suspensión mientras escucha una aubade en el órgano de Saint Barnard con los alumnos de la clase de órgano del Conservatorio de Valence Romans Agglo, con su profesor Daniel Goldobine.

L’événement Aubade du Marché Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-06-05 par Valence Romans Tourisme