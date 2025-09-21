Aubade musicale Musée français de la carte à jouer Issy-les-Moulineaux

Aubade musicale Musée français de la carte à jouer Issy-les-Moulineaux dimanche 21 septembre 2025.

Aubade musicale Dimanche 21 septembre, 16h30 Musée français de la carte à jouer Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Aubade musicale, avec Pascale, Gérard et Aurélien (accordéon), en partenariat avec Historim.

Musée français de la carte à jouer 16 rue Auguste Gervais, 92130 Issy-les-Moulineaux, France Issy-les-Moulineaux 92130 Quartier Centre-Ville / Corentin Celton / Les Varennes Hauts-de-Seine Île-de-France 0141238360 https://www.museecarteajouer.com/ Le parcours offre au visiteur la découverte du monde de la carte « à jouer » et de ses utilisations, tous pays et toutes époques confondus. La France révèle l’existence de « portraits régionaux ». Le tarot raconte une histoire aussi ancienne que les premières cartes elles-mêmes, mais différente de la cartomancie, beaucoup plus récente. L’Asie, à travers la Chine, l’Inde, et le Japon, dévoile des cartes à la forme et au contenu originaux. Évocation de la fabrication et de la réglementation des jeux de cartes. Le parcours se termine par les cartes de fantaisie. Une autre galerie raconte par ailleurs l’histoire d’Issy-les-Moulineaux et du château des Princes de Conti, les débuts de l’aviation, les artistes liés à Issy. Métro : Mairie d’Issy (ligne 12) Bus : 123, 126, 169, 189, 190, 289, 290, 323, Tuvim RER, ligne C / Tram Val-de-Seine

Concert

(c) DR