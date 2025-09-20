Aubade musicale, par l’ensemble Poly’Phonik Buvette Cachat Évian-les-Bains

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Proposée par :

Damien Depraz, cor

Lucie Depraz, basson

Alexis Yasmajian, violoncelle

Viviane Gianini, clarinette

Ludivine Isaffo, flûte

Eric Mouret, violon

Fabrice Requet, saxophone

À la Buvette Cachat, lieu emblématique du patrimoine évianais et chef d’œuvre de l’Art Nouveau.

Buvette Cachat Avenue des Sources, 74500 Évian-les-Bains Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

© Ville d’Évian