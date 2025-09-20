Aubade musicale, par l’ensemble Poly’Phonik Buvette Cachat Évian-les-Bains
Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:00:00
Damien Depraz, cor
Lucie Depraz, basson
Alexis Yasmajian, violoncelle
Viviane Gianini, clarinette
Ludivine Isaffo, flûte
Eric Mouret, violon
Fabrice Requet, saxophone
À la Buvette Cachat, lieu emblématique du patrimoine évianais et chef d’œuvre de l’Art Nouveau.
Buvette Cachat Avenue des Sources, 74500 Évian-les-Bains Évian-les-Bains 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes
