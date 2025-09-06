Aubades au berceau de Saint Bernard Fontaine-lès-Dijon

Aubades au berceau de Saint Bernard Fontaine-lès-Dijon samedi 6 septembre 2025.

Aubades au berceau de Saint Bernard

Place Feuillants Fontaine-lès-Dijon Côte-d’Or

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-06
fin : 2025-09-07

Date(s) :
2025-09-06

  .

Place Feuillants Fontaine-lès-Dijon 21121 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   associationcordesdor@gmail.com

English : Aubades au berceau de Saint Bernard

German : Aubades au berceau de Saint Bernard

Italiano :

Espanol :

L’événement Aubades au berceau de Saint Bernard Fontaine-lès-Dijon a été mis à jour le 2025-08-20 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)