Aubagne à l’heure des crèches

Samedi 20 décembre 2025 de 14h30 à 16h30.

Samedi 27 décembre 2025 de 14h30 à 16h30. Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 14:30:00

fin : 2025-12-20 16:30:00

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-27

Plongez dans les traditions provençales de Noël et parcourez la ville au gré de différentes crèches présentant la scène de la nativité.

Plongez dans les traditions provençales de Noël et parcourez la ville au gré de différentes crèches présentant la scène de la nativité. La magie de Noël en Provence c’est aussi le blé de la Sainte-Barbe, les treize desserts, la pastorale…diverses coutumes contées par votre guide. Laissez-vous entraîner dans l’esprit festif de fin d’année ! .

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 03 49 98 accueil@tourisme-paysdaubagne.fr

English :

Immerse yourself in Provençal Christmas traditions as you stroll through the town’s nativity scenes.

German :

Tauchen Sie ein in die provenzalischen Weihnachtstraditionen und gehen Sie durch die Stadt entlang verschiedener Krippen, die die Szene der Geburt Christi darstellen.

Italiano :

Immergetevi nelle tradizioni natalizie provenzali e passeggiate per la città visitando i diversi presepi.

Espanol :

Sumérjase en las tradiciones navideñas provenzales y pasee por la ciudad mientras visita los diferentes belenes.

L’événement Aubagne à l’heure des crèches Aubagne a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme du Pays d’Aubagne et de l’Étoile