Aubas en fête – Aubas, 14 juin 2025 07:00, Aubas.

Dordogne

Aubas en fête Place du Platane Aubas Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-14

Samedi vide grenier, rando mobylette, animation musicale, moules frites. Dimanche VTT et marche. Tout le week-end jeux pour enfants. Gratuit

Au programme

Samedi

9h vide grenier toute la journée (06 07 63 43 87)

14h rando mobylette « La Déjantée » sur les hauts du Périgord Noir » (07 85 01 31 44)

18h30 animation musicale

20h30 repas moules frites animé par DJ scorpion (07 85 01 31 44)

Dimanche

9h rando VTT (13 et 40 km) et marche (9 km)

Tout le week-end jeux pour enfants, buvette et restauration rapide .

Place du Platane

Aubas 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 63 43 87

English : Aubas en fête

Saturday: flea market, moped ride, musical entertainment, moules frites. Sunday: mountain biking and walking. All weekend: children’s games. Free

German : Aubas en fête

Samstag: Flohmarkt, Mopedfahrt, musikalische Unterhaltung, Moules Frites. Sonntag: Mountainbike und Wandern. Das ganze Wochenende über Spiele für Kinder. Kostenlos

Italiano :

Sabato: vendita di garage, giro in motorino, intrattenimento musicale, cozze e patatine. Domenica: mountain bike e passeggiate. Giochi per bambini per tutto il fine settimana. Gratuito

Espanol : Aubas en fête

Sábado: venta de garaje, paseo en ciclomotor, espectáculo musical, mejillones y patatas fritas. Domingo: bicicleta de montaña y senderismo. Juegos infantiles todo el fin de semana. Gratis

L’événement Aubas en fête Aubas a été mis à jour le 2025-05-21 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère