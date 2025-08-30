Aube expérience Ferrette

46 rue du Château Ferrette Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-08-30 10:00:00

fin : 2025-08-30 17:00:00

2025-08-30

Vivez avec Manu Hartmann, plusieurs fois nominée pour le Swiss Blues Award et demi-finaliste de l’International Blues Challenge à Memphis l’enregistrement de son opus.

Ressentir le plaisir de voler, aussi facilement que d’en rêver.

Aube Expérience rend accessible, à tous, le rêve de survoler Ferrette et d’autres paysages naturels, à la manière d’un oiseau.

Suspendus dans une sellette de parapente, équipés d’un casque de réalité virtuelle, vous serez plongés dans un paysage réel filmé à 360 degrés.

Accompagnés d’une musique envoûtante, vous voilà transportés dans un vol en totale immersion.

Venez vivre cette expérience unique à la mairie de Ferrette! .

46 rue du Château Ferrette 68480 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 46 77 70 contact@larcabas.fr

English :

Experience the recording of her opus with Manu Hartmann, multiple Swiss Blues Award nominee and semi-finalist at the International Blues Challenge in Memphis.

German :

Erleben Sie mit Manu Hartmann, die mehrfach für den Swiss Blues Award nominiert und Halbfinalistin der International Blues Challenge in Memphis ist, die Aufnahmen zu ihrem Opus.

Italiano :

Unisciti a Manu Hartmann, più volte candidata allo Swiss Blues Award e semifinalista all’International Blues Challenge di Memphis, mentre registra il suo nuovo album.

Espanol :

Únase a Manu Hartmann, nominado en varias ocasiones al Swiss Blues Award y semifinalista del International Blues Challenge de Memphis, en la grabación de su nuevo álbum.

