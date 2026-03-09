Aube Rosnay

Aube

Découvrons la Brenne à l’heure où les oiseaux sont les plus actifs. Petit déjeuner campagnard après l’animation.

C’est à l’heure où les hommes sont encore sous les couvertures que la nature, et surtout les oiseaux, sont les plus actifs. Nous partirons à la découverte des espèces les plus remarquables de la Brenne (Guifette moustac, Héron pourpré, Grèbe à cou noir…et peut-être même du Blongios nain). De retour à la Maison du Parc, nous attendra un copieux petit-déjeuner campagnard autour duquel nous pourrons échanger sur les observations de la matinée. Petit déjeuner (boissons chaude, jus de fruit, fromage de chèvre, omelette campagnarde, pain , confiture) inclus dans l’animation. 15 .

Le Bouchet Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Observe the awakening of the Brenne’s most remarkable bird species, and finish off with a hearty country breakfast.

