Afro Tribal Sound Experience – Open Air Afro-éléctro à Auber Garden ! – Auber Garden Aubervilliers, 24 mai 2025, Aubervilliers.

Welcome à la 1ere édition de l’event afro-électro qui va secouer Paname !! On vous attend de 16h à 1h avec des sonorités afro-futuristes avec lives set, DJs et show pércu !!

Event en entrée libre av. 18h donc venez tôt pour transpirer sur le ciel tropical de l’été parisien pour se transporter avec les sonorités qui font bruler les soirées à Dakar, Abidjan, Lagos, Johannesburg, Luanda ou Nairobi !

LINE UP

SOLAZUR & BABA RUBEN + GUESTS

22H22

DJ CUCURUCHO

DJ SKOR16

GROOVALIZACION DJs

Le samedi 24 mai 2025

de 16h00 à 01h00

gratuit sous condition

gratuit av. 18h // 5/7/10€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-05-24T19:00:00+02:00

2025-05-24T17:00:00+02:00_2025-05-24T02:00:00+02:00

fin : 2025-05-25T04:00:00+02:00

Auber Garden 210 Av. des Magasins Généraux 93300 Aubervilliers

https://www.facebook.com/events/1231473025374932

RDV samedi 24 Mai au super spot d’AUBER GARDEN, open air végétalisé avec une sono idéalement conçue pour une immersion clubbing en mode summer vibes avec tongs et chemise à fleurs à quelques minutes du metro Front Populaire (Ligne 12) dans un oasis de fiesta sans voisinage !!