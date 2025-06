Auberge à idées – Café cantine Villeneuve-sur-Lot 27 juin 2025 19:00

Lot-et-Garonne

Auberge à idées Café cantine 3 Rue de la Convention Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27 21:00:00

Date(s) :

2025-06-27

Venez partager un moment convivial et échanger sur les projets que vous aimerez voir se réaliser.

Auberge espagnole.

Venez partager un moment convivial et échanger sur les projets que vous aimerez voir se réaliser.

Auberge espagnole. .

Café cantine 3 Rue de la Convention

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 66 95 30

English : Auberge à idées

Come and share a convivial moment and discuss the projects you’d like to see realized.

Spanish meal.

German : Auberge à idées

Kommen Sie und teilen Sie einen geselligen Moment und tauschen Sie sich über die Projekte aus, die Sie gerne verwirklicht sehen würden.

Spanische Herberge.

Italiano :

Venite a condividere un momento di convivialità e a discutere dei progetti che vorreste vedere realizzati.

Pasto spagnolo.

Espanol : Auberge à idées

Venga a compartir un momento de convivencia y a hablar de los proyectos que le gustaría ver materializados.

Comida española.

L’événement Auberge à idées Villeneuve-sur-Lot a été mis à jour le 2025-06-10 par OT Villeneuve Vallée du Lot