Auberge américaine barbecue Pardaillan Pardaillan
Auberge américaine barbecue Pardaillan Pardaillan dimanche 5 juillet 2026.
Merci de corriger la date. Ce sera le dimanche 5 juillet et non pas le samedi 4, car il y aura une plus grande fête à Bordeaux et nous ne voulons pas faire concurrence.
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