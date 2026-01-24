Auberge chez Trey Soirée traditionelle Place de l’Église Béost

Auberge chez Trey Soirée traditionelle

Auberge Chez Trey Béost Pyrénées-Atlantiques

2026-02-06

fin : 2026-02-06

2026-02-06

Soirée trad et danse Musiciens, Chanteurs et Danseurs sont les bienvenus pour partager ce moment de fête avec les 8 joueurs de cornemuse, hautbois, flûte, tambourin à cordes, guitare, accordéon, violon.

Dîner 17€, servi à 20h. Réserver au 05.59.05.15.89 .

Place de l'Église Auberge Chez Trey Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques +33 5 59 05 15 89

English : Auberge chez Trey Soirée traditionelle

