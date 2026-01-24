Auberge chez Trey Soirée traditionelle Place de l’Église Béost
Auberge chez Trey Soirée traditionelle Place de l’Église Béost vendredi 6 février 2026.
Soirée trad et danse Musiciens, Chanteurs et Danseurs sont les bienvenus pour partager ce moment de fête avec les 8 joueurs de cornemuse, hautbois, flûte, tambourin à cordes, guitare, accordéon, violon.
Dîner 17€, servi à 20h. Réserver au 05.59.05.15.89 .
Place de l’Église Auberge Chez Trey Béost 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 15 89
