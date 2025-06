« Abrazo » – Création tango – Paris 18e Auberge de jeunesse Paris 5 juillet 2025

« Comment se rencontrer ? » Charlotte Hess explore cette question à

travers l’abrazo, l’étreinte emblématique du tango. Mêlant danse

contemporaine, tango et théâtre, Abrazo explore les instants où les

corps se rencontrent, se tissent et se dénouent. Clin d’œil à Ettore

Scola, Abrazo joue avec ses invitations et rencontres inattendues, tout

en nous plongeant dans des moments plus intimes. Mais quand les liens se

délitent, comment se retrouver et retrouver l’autre ? Chaque scène fait

écho à cette quête, oscillant entre désir et vulnérabilité. L’abrazo

devient un refuge poétique et suspendu, un espace où la rencontre se

réinvente malgré la violence des situations. Le spectacle se clôt sur

une accumulation de câlins qui se font et se défont, des figures

féminines oniriques ou des explosions burlesques, rappelant que rien

n’est jamais écrit d’avance et que tout peut encore arriver.

Tout a commencé en 2024 avec le projet de Charlotte Hess 10_10_18, une

série de 10 performances dans 10 lieux insolites du 18ème

arrondissement, avec une vingtaine de danseurs amateurs du 18e. Avec sa

compagnie Le Moindre Geste, Charlotte Hess, a choisi de poursuivre

l’aventure avec ce qui est devenu une véritable troupe du 18ème, en

montant le spectacle « Abrazo », aboutissement de ce projet au long cours.

Ce projet a été soutenu par Mordida de Tango, la Mairie du 18ème, la

Mairie de Paris, BNP Paribas sur un appel à projet national de deux ans

sur le Vivre ensemble, et deux des performances ont été retenues et

jouées dans le cadre des festivités des jeux olympiques avec une classe

élémentaire et un partenariat avec Novosport. »

Le samedi 05 juillet 2025

de 20h00 à 23h00

payant Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-07-05T23:00:00+02:00

2025-07-05T21:00:00+02:00_2025-07-06T00:00:00+02:00

fin : 2025-07-06T02:00:00+02:00

Auberge de jeunesse 20 esplanade Nathalie Sarraulte 75018 Paris

https://www.mordidadetango.com/ https://www.facebook.com/share/19aJiBEyBL/?mibextid=wwXIfr https://www.facebook.com/share/19aJiBEyBL/?mibextid=wwXIfr

