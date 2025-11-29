Auberge des lutins Sarrebourg
Auberge des lutins
Forêt magique place des Cordeliers Sarrebourg Moselle
Début : Vendredi 2025-11-29 14:00:00
fin : 2025-12-26 20:00:00
2025-11-29
Les plus gourmands se retrouveront à l’Auberge des Lutins, véritable refuge de saveurs où de délicieux mets réconfortants seront servis sous un immense chapiteau chauffé.Tout public
Forêt magique place des Cordeliers Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est +33 3 87 03 11 82 contact@tourisme-sarrebourg.fr
English :
Gourmets will find themselves at the Auberge des Lutins, a veritable haven of flavors where delicious comfort food is served under a huge heated tent.
German :
Die Feinschmecker unter Ihnen werden sich in der Auberge des Lutins einfinden, einem wahren Refugium des Geschmacks, wo in einem riesigen beheizten Zelt köstliche, wärmende Gerichte serviert werden.
Italiano :
I buongustai si ritroveranno all’Auberge des Lutins, un vero e proprio paradiso dei sapori dove verranno serviti deliziosi piatti di conforto sotto un enorme tendone riscaldato.
Espanol :
Los gourmets se encontrarán en el Auberge des Lutins, un auténtico paraíso de sabores donde se servirá deliciosa comida casera bajo una enorme carpa climatizada.
