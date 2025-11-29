Auberge des lutins Sarrebourg

Auberge des lutins

Les plus gourmands se retrouveront à l’Auberge des Lutins, véritable refuge de saveurs où de délicieux mets réconfortants seront servis sous un immense chapiteau chauffé.Tout public

English :

Gourmets will find themselves at the Auberge des Lutins, a veritable haven of flavors where delicious comfort food is served under a huge heated tent.

German :

Die Feinschmecker unter Ihnen werden sich in der Auberge des Lutins einfinden, einem wahren Refugium des Geschmacks, wo in einem riesigen beheizten Zelt köstliche, wärmende Gerichte serviert werden.

Italiano :

I buongustai si ritroveranno all’Auberge des Lutins, un vero e proprio paradiso dei sapori dove verranno serviti deliziosi piatti di conforto sotto un enorme tendone riscaldato.

Espanol :

Los gourmets se encontrarán en el Auberge des Lutins, un auténtico paraíso de sabores donde se servirá deliciosa comida casera bajo una enorme carpa climatizada.

