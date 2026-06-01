Auberge espagnole Busserolles
Auberge espagnole Busserolles mercredi 10 juin 2026.
Busserolles
Auberge espagnole
Camping Busserolles Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Avec la cantine tout terrain
Avec la cantine tout terrain. Repas à partir de 19h. .
Camping Busserolles 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 03 49 48
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Auberge espagnole
With the all-terrain canteen
L’événement Auberge espagnole Busserolles a été mis à jour le 2026-06-04 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
À voir aussi à Busserolles (Dordogne)
- Fête patronale Busserolles 18 juillet 2026
- Soirée Moules/frites Petit marché de nuit Busserolles 25 juillet 2026
- Randonnée nocturne dinatoire Busserolles 1 août 2026
- Randonnée VTT et pédestre Busserolles 2 août 2026
- Vide-grenier Busserolles 2 août 2026