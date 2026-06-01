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Auberge espagnole Busserolles

Auberge espagnole Busserolles

Auberge espagnole Busserolles mercredi 10 juin 2026.

Adresse : Camping

Ville : 24360 Busserolles

Département : Dordogne

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Busserolles

Auberge espagnole

Camping Busserolles Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 15:00:00
fin : 2026-06-10

Date(s) :
2026-06-10

Avec la cantine tout terrain
Avec la cantine tout terrain. Repas à partir de 19h.   .

Camping Busserolles 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 84 03 49 48 

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English : Auberge espagnole

With the all-terrain canteen

L’événement Auberge espagnole Busserolles a été mis à jour le 2026-06-04 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin

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