Auberge espagnole d’Halloween Pontonx-sur-l’Adour

Auberge espagnole d’Halloween Pontonx-sur-l’Adour vendredi 31 octobre 2025.

Auberge espagnole d’Halloween

3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Participe à notre soirée spéciale Halloween, un moment festif pour se retrouver et partager la bonne humeur, suivi d’un repas convivial en auberge espagnole.

Chacun apporte un petit quelque chose à partager ! Et ne manque pas notre concours de déguisement avec des surprises à gagner !

3 Rue de Pion Pontonx-sur-l’Adour 40465 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 80 74 65

English : Auberge espagnole d’Halloween

Join us for our special Halloween evening, a festive occasion to get together and share a good time, followed by a convivial Spanish-style meal.

Everyone brings a little something to share! And don’t miss our masquerade costume competition, with prizes to be won!

German : Auberge espagnole d’Halloween

Nimm an unserem speziellen Halloween-Abend teil, einem festlichen Moment, um sich zu treffen und gute Laune zu teilen, gefolgt von einem geselligen Essen in der Auberge espagnole.

Jeder bringt eine Kleinigkeit zum Teilen mit! Und verpasse nicht unseren Kostümwettbewerb, bei dem es Überraschungen zu gewinnen gibt!

Italiano :

Unitevi a noi per la nostra serata speciale di Halloween, un’occasione festosa per stare insieme e condividere il buon umore, seguita da un pasto conviviale all’auberge espagnole.

Ognuno porta qualcosa da condividere! E non perdetevi il nostro concorso in maschera, con premi in palio!

Espanol : Auberge espagnole d’Halloween

Acompáñenos en nuestra velada especial de Halloween, una ocasión festiva para reunirse y compartir buen humor, seguida de una comida de convivencia en el auberge espagnole.

Cada uno trae algo para compartir Y no se pierda nuestro concurso de disfraces, ¡con premios para todos!

