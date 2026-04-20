Auberge espagnole et animation ciel étoilé Champniers-et-Reilhac
Auberge espagnole et animation ciel étoilé Champniers-et-Reilhac dimanche 10 mai 2026.
Champniers-et-Reilhac
Auberge espagnole et animation ciel étoilé
Moulin de la Chabroulie Champniers-et-Reilhac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-10
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-10
Auberge espagnole chez Constance avec une animation ciel étoilé par l’ADAES.
Auberge espagnole chez Constance avec une animation ciel étoilé par l’ADAES. .
Moulin de la Chabroulie Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 13 44 10
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English : Auberge espagnole et animation ciel étoilé
Spanish meal at Constance’s with starry sky entertainment by ADAES.
L’événement Auberge espagnole et animation ciel étoilé Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2026-04-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin
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