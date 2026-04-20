Champniers-et-Reilhac

Auberge espagnole et animation ciel étoilé

Moulin de la Chabroulie Champniers-et-Reilhac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Auberge espagnole chez Constance avec une animation ciel étoilé par l’ADAES.

Auberge espagnole chez Constance avec une animation ciel étoilé par l’ADAES. .

Moulin de la Chabroulie Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 62 13 44 10

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Auberge espagnole et animation ciel étoilé

Spanish meal at Constance’s with starry sky entertainment by ADAES.

L’événement Auberge espagnole et animation ciel étoilé Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2026-04-15 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin