« Auberge espagnole » Médiathèque Le CoLenn Louannec

« Auberge espagnole » Samedi 4 octobre, 12h00 Médiathèque Le CoLenn Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-04T12:00 – 2025-10-04T13:30

Fin : 2025-10-04T12:00 – 2025-10-04T13:30

Apportez quelque chose à grignoter et à partager, ainsi que vos couverts. Nous nous retrouverons ensuite pour déguster ensemble ces petites préparations, dans une ambiance conviviale et chaleureuse, propice aux échanges et aux discussions.

Ce moment sera l’occasion de partager des saveurs, de découvrir de nouvelles recettes et de passer un agréable moment en compagnie des autres participants.

Médiathèque Le CoLenn 3, route de Perros 22700 Louannec Louannec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne 339 72 10 86 14 https://opac-x-bibliothequelouannec.biblixnet.net/ La médiathèque de Louannec, le CoLenn, a ouvert en septembre 2025. Outre les livres, CD, DVD et vinyles, le public peut jouer sur place à des jeux de société ou des jeux vidéo, boire une tisane, visiter une exposition ou tout simplement rêver en admirant les arbres depuis la baie vitrée. Un lieu où l’accueil et la convivialité ne sont pas de vains mots. Parking à proximité.

Rampe d’accès PMR.

