Auberge espagnole Saint-Georges-de-Montclard
Auberge espagnole Saint-Georges-de-Montclard samedi 18 juillet 2026.
Saint-Georges-de-Montclard
Auberge espagnole
Saint-Georges-de-Montclard Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Auberge espagnole
Avec ambiance musicale
En soirée à la Halle
Comité des fêtes .
Saint-Georges-de-Montclard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60
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English : Auberge espagnole
L’événement Auberge espagnole Saint-Georges-de-Montclard a été mis à jour le 2026-06-20 par Vallée de l’Isle en Périgord