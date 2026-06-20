Saint-Georges-de-Montclard

Auberge espagnole

Saint-Georges-de-Montclard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Auberge espagnole

Avec ambiance musicale

En soirée à la Halle

Comité des fêtes .

Saint-Georges-de-Montclard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60

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English : Auberge espagnole

L’événement Auberge espagnole Saint-Georges-de-Montclard a été mis à jour le 2026-06-20 par Vallée de l’Isle en Périgord