UnidiversUNITÉ ET DIVERSITÉ !

Auberge espagnole Saint-Georges-de-Montclard

Auberge espagnole Saint-Georges-de-Montclard

Auberge espagnole Saint-Georges-de-Montclard samedi 18 juillet 2026.

Ville
24140 Saint-Georges-de-Montclard
Département
Dordogne
Début
samedi 18 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Tarif

Saint-Georges-de-Montclard

Auberge espagnole

Saint-Georges-de-Montclard Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-18

Auberge espagnole
Avec ambiance musicale
En soirée à la Halle
Comité des fêtes   .

Saint-Georges-de-Montclard 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 20 23 53 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Auberge espagnole

L’événement Auberge espagnole Saint-Georges-de-Montclard a été mis à jour le 2026-06-20 par Vallée de l’Isle en Périgord

À voir aussi à Saint-Georges-de-Montclard (Dordogne)