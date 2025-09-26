Auberge Espagnole Salle des Fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan Saint-Sulpice-de-Royan
Auberge Espagnole
Salle des Fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan 6 place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Début : 2025-09-26 19:00:00
fin : 2025-09-26
2025-09-26
Rejoignez-nous pour un moment de convivialité !
Salle des Fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan 6 place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 02 28 accueil@csgbrassens17.fr
English :
Join us for a moment of conviviality!
German :
Begleiten Sie uns zu einem geselligen Beisammensein!
Italiano :
Unisciti a noi per divertirti!
Espanol :
¡Únase a nosotros para pasarlo en grande!
