Auberge Espagnole Salle des Fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan Saint-Sulpice-de-Royan

Salle des Fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan 6 place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan Charente-Maritime

Début : 2025-09-26 19:00:00

fin : 2025-09-26

2025-09-26

Rejoignez-nous pour un moment de convivialité !

Salle des Fêtes de Saint-Sulpice-de-Royan 6 place Jacques Prévot Saint-Sulpice-de-Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 02 28 accueil@csgbrassens17.fr

English :

Join us for a moment of conviviality!

German :

Begleiten Sie uns zu einem geselligen Beisammensein!

Italiano :

Unisciti a noi per divertirti!

Espanol :

¡Únase a nosotros para pasarlo en grande!

